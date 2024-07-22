Обрив тролея в Києві: поліція провела обшуки в службах КМДА і фірмах власника атракціону

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Поліція Києва проводить слідчі дії, щоб визначити, з чиєї вини в столиці 21 липня обірвалася канатна дорога через річку Дніпро й загинув хлопець.

Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці провели обшуки у відповідних службах Київської міської державної адміністрації, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи й мали належно контролювати роботу атракціону, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

Правоохоронці допитали директора атракціону та персонал, а також вилучили службові документи, які вивчатиме експертиза щодо можливих порушень вимог безпеки та охорони праці.

Досудове розслідування проводять за двома статтями Кримінального кодексу України: порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272) та службова недбалість (ч. 3 ст. 367). За санкціями статей винним загрожує до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Що сталося?

Вчора, 21 липня, у центрі Києва обірвалася канатна дорога через Дніпро, що розташована біля Пішохідного мосту на Труханів острів. У момент обриву тролеєм рухався чоловік — він впав у воду. Пошуки тривали трохи менше за добу. 22 липня водолази і рятувальники дістали тіло чоловіка. Його знайшли за 30 метрів від берега.

Директор компанії-власника атракціону «Активна країна» Денис Курта 21 липня записав відеозвернення, у якому висловив співчуття рідним загиблого, сказав, що трагедія не мала статися і його компанія робить усе необхідне для співпраці зі слідством.

«Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство. Ми обов’язково оприлюднимо результати розслідування на загал», — додав директор компанії.

Оператор атракціону Kyiv Flyline, що належить мережі «Активна країна», заявив на своїй сторінці в Instagram, що співпрацює зі слідством і має всі необхідні документи та сертифікати на обладнання. Фірма додала, що дорога проходила постійні перевірки та експертизи.