Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив тролея

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Рятувальники вранці 22 липня знайшли тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у Дніпро через обрив тролея у Києві.

Про це повідомили поліція Києва та ДСНС.

Вчора пошукова операція тривала близько семи годин, та з настанням сутінок її призупинили.

Сьогодні вранці працівники поліції спільно з рятувальниками відновили пошук. Під час обстеження дна річки рятувальники виявили тіло загиблого.