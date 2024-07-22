Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив тролея
- Автор:
- Оля Березюк
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Рятувальники вранці 22 липня знайшли тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у Дніпро через обрив тролея у Києві.
Про це повідомили поліція Києва та ДСНС.
Вчора пошукова операція тривала близько семи годин, та з настанням сутінок її призупинили.
Сьогодні вранці працівники поліції спільно з рятувальниками відновили пошук. Під час обстеження дна річки рятувальники виявили тіло загиблого.
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