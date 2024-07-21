Експремʼєр Британії Борис Джонсон вважає, що «Трамп має силу й відвагу, щоб врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні»

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що «Трамп має силу й відвагу, щоб врятувати Україну і покласти край цій жахливій війні».

Про це він написав у колонці для видання Daily Mail.

За його словами, Дональд Трамп уже фактично став президентом, адже він уже «показав американцям свої мужність і лідерство» під час замаху на нього.

Джонсон вважає, що попри те, що говорили про Україну деякі інші республіканці в минулому, Трамп розуміє, що поразка України буде поразкою для США та спричинить поширення конфлікту, адже «Путін не зупиниться на досягнутому».

«Якщо буде видно, що НАТО і США дозволили Україні зазнати поразки, то хто буде впевнений, що Альянс заступиться за своїх членів?» — сказав Джонсон.

Британський політик вірить, що Трамп зможе покласти край війні «на правильних умовах для України та Заходу». Він припускає, що Трамп міг би «припинити бюрократичну метушню та перестати зволікати», зміцнити українську армію та прибрати всі обмеження щодо ударів західною зброєю по Росії. А після цього, коли Путіна вдасться відбити, Трамп запропонує мирну угоду.

На думку експремʼєра Британії, Дональд Трамп зможе змусити росіян відійти до кордонів, які були до повномасштабного вторгнення у 2022 році, а Україну приєднати до НАТО.

Джонсон також вважає, що в майбутньому Україна може замінити роль США в Європі, а саме — стати щитом континенту.

«Понад мільйон українців зараз зі зброєю. Вони вміють працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, не буде жодних причин, чому українці не повинні замінити хоча б частину з тих 70 тисяч американських військ, які досі перебувають в Європі», — пише він.

На його думку, це вигідно Трампу, адже «допоможе заощадити гроші, повернути американські сили додому та змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей».

Водночас Джонсон не відкидає, що з Трампом у Білому домі є реальна перспектива деякого «глобального зближення з Росією» та повернення до тих часів, коли РФ була шанованим партнером G8 і навіть НАТО. Однак тоді Вашингтон під керівництвом Трампа матиме показати, що міжнародні кордони необхідно поважати і що радянську імперію неможливо відновити силою, додав Джонсон.

«Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним, щоб вторгнутися в Україну. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, дав українцям протитанкову зброю Javelin, яка мала вирішальну роль у битві за Київ у 2022 році. Трамп уже має досвід рішучої військової підтримки української демократії», — заявив він.

За словами Джонсона, якщо і коли Дональд Трамп повернеться до влади цьогоріч, «у нього є величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, а й повести світ уперед». За його словами, Трамп усвідомлює, що поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу.

«З іншого боку, перемога України — якщо її правильно досягти — може прокласти шлях, як це не парадоксально, для нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу», — заявив Джонсон.