Ізраїль вперше атакував обʼєкти хуситів у Ємені. Так ЦАХАЛ відповів на атаку по Тель-Авіву

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Сили оборони Ізраїлю 20 липня вдарили по обʼєктах у порту міста Ходейд у Ємені, які контролюють хусити. Атака стала відповіддю на удар хуситів по Тель-Авіву, який стався 19 липня.

Про це повідомив ЦАХАЛ у соцмережі X.

«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по військових обʼєктах терористичного режиму хуситів у районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці», — йдеться в повідомленні.

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац також підтвердив атаку й закликав світ посилити санкції проти Ірану, який контролює хуситів.

Axios пише, що це вперше Ізраїль безпосередньо вдарив по Ємену.

Al Hadath зазначає, що Ізраїль атакував нафтові обʼєкти. За даними видання, в операції були задіяні 12 ізраїльських літаків, зокрема винищувачі F35.

Хусити повідомили, що під атакою опинилися нафтові резервуари та електростанція. Там також заявили, що є жертви й поранені внаслідок атаки, але не уточнили кількості.