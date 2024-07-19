Суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях. Нетаньягу заперечує
- Автор:
- Оля Березюк
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Міжнародний суд ООН у консультативному висновку постановив, що перебування Ізраїлю на палестинській території є незаконним.
Постанова опублікована на сайті суду.
У суді також заявили, що Ізраїль зобовʼязаний припинити «свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше».
Також у суді наголосили, що Ізраїль повинен негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з «окупованої палестинської території».
«Держава Ізраїль зобовʼязана компенсувати шкоду, заподіяну всім фізичним і юридичним особам, які постраждали внаслідок окупації, або юридичним особам на окупованій палестинській території», — йдеться в повідомленні суду.
Крім того, суд ООН зазначає, що всі держави зобовʼязані не визнавати законною «ситуацію, що виникла внаслідок незаконної присутності Ізраїлю на окупованій палестинській території».
Після публікації висновку суду ООН премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у X, що «єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі, в тому числі в нашій вічній столиці Єрусалимі, а також в Юдеї та Самарії, нашій історичній батьківщині».
«Жодна абсурдна думка в Гаазі не може заперечити цю історичну правду або законне право ізраїльтян жити у своїх власних громадах на батьківщині наших предків», — підкреслив він.
- Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Гази внаслідок війни 1967 року. Він вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішене через переговори, та анексував Східний Єрусалим в односторонньому порядку, чого міжнародна спільнота не визнає.
- Що стосується сектора Гази, то у 2005 році Ізраїль вийшов із цієї території, але після того, як там у 2007 році запанувало терористичне угруповання ХАМАС, зберіг блокаду. Міжнародна спільнота загалом вважає всі три райони окупованою Ізраїлем територією.
- Слухання в Міжнародному суді ООН відбулося на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС, яку спричинив напад останніх на ізраїльські поселення на півдні.