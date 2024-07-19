Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Новини

Reuters

Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку Донеччини.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

В ОСУВ заявили, що збитий літак намагався обстрілювати українські позиції. Але воїни-зенітники з 110 бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили його, тож він «палає в степах українського Донбасу». Долю пілота не уточнюють.

Міноборони України

Цей штурмовик став 362-м російським літаком, який українські війська знищили з початку повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість Су-25 «Грач» — $11 мільйонів.