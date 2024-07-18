Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту

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Велика Британія 18 липня розширила санкції проти Росії й ввела обмеження проти 11 суден, що перевозили російську нафту.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили судна:

Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходить під прапором Панами;

SCF Amur (IMO 9333436), Габон;

SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;

Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;

Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;

Rocky Runner (IMO 9288899), острови Кука;

Dynamik Trader (IMO 9286657), острови Кука;

Adygeya (IMO 9292204), Габон;

Fighter Two (IMO 9296391), острови Кука;

NS Lotus (IMO 9339337), Габон;

NS Commander (IMO 9306794), Габон.

Всі судна потрапили під санкції через перевезення нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.