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Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Велика Британія 18 липня розширила санкції проти Росії й ввела обмеження проти 11 суден, що перевозили російську нафту.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили судна:

Всі судна потрапили під санкції через перевезення нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.