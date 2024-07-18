Скелет стегозавра продали за рекордні $44 мільйони. Його купив мільярдер Кен Гріффіт
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Sotheby’s
Мільярдер і засновник гедж-фонду Citadel Кен Гріффін придбав на аукціоні Sothebyʼs майже повний скелет стегозавра за рекордні $44,6 мільйона.
Про це пише The Wall Street Journal.
Скелету стегозавра на прізвисько Апекс близько 150 мільйонів років. Палеонтолог Джейсон Купер знайшов його у 2022 році в штаті Колорадо. Це найповніший скелет стегозавра з коли-небудь знайдених — збереглося 254 кістки з приблизно 319, зазначає The Guardian. Крім того, Апекс — це найбільший скелет стегозавра з тих, що добре збереглися.
Зріст Апекса 3,4 м, а довжина від носа до хвоста — 8,2 м. Початково скелет оцінили в $6 мільйонів, адже приблизно за таку суму у 2021 році продали скелет трицератопса на прізвисько Великий Джон.
За даними Sothebyʼs, скелет належав дорослому динозавру — щоправда невідомо, самці чи самцеві. Кістки мають ознаки ревматоїдного артриту, тобто Апекс дожив до похилого віку. Його кістки добре збереглися в пісковиках.
Коментуючи покупку, Гріффін сказав, що планує передати скелет американському музею. «Апекс народився в Америці, в Америці він і залишиться», — заявив мільярдер.