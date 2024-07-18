У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

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Gerd Altmann / Pixabay

В українській столиці зафіксували черговий температурний рекорд.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 липня в Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і сягнула 35,6 °С. Це перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2 °С.

З початку липня у столиці зафіксували вже 13 температурних рекордів.