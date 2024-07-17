«Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини через те, що Україна посилила санкції

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Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини після того, як Київ минулого місяця посилив санкції проти компанії, які фактично забороняють використовувати Україну як транзит для поставок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt та російська «Лукойл» «працюють над вирішенням проблеми», заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях засідання ООН у Нью-Йорку.

«Лукойл» є однією з кількох російських компаній, які постачають нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Наразі російські поставки забезпечують дві третини всієї сирої нафти, яку має угорська Mol Nyrt. Однак компанія сподівається повністю замістити їх з 2025 року.

Угорщина активізувала енергетичні звʼязки з Росією після її вторгнення в Україну, підписавши кілька угод щодо збільшення поставок природного газу.