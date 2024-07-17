У «Дії» запустили електронне бронювання працівників від мобілізації
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На порталі «Дія» запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.
Про це повідомляє пресслужба ДП «Дія».
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал. Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.
Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику. Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».
У «Дії» кажуть, весь процес займе до години і усуне людський фактор. «Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години. Жодних перевірок вручну тижнями. Бо рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. У межах бета-тесту вже забронювали 929 працівників онлайн», — сказано у повідомленні.
- На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії». Справедливий механізм бронювання співробітників від мобілізації — один із ключових запитів бізнесу.