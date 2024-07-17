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Підприємцям дозволили відкривати власну справу без дозволів і ліцензій — достатньо подати декларацію

Автор:
Олександра Опанасенко
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Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7331, який переводить дозволи та ліцензії на декларативний принцип на час дії воєнного стану. Це спростить ведення бізнесу.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Відтепер українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Виняток — високоризиковані види діяльності, перелік яких затвердить Кабінет міністрів.

Ухвалений законопроєкт допоможе бізнесу прилаштуватися до умов роботи під час війни та сприятиме розвитку економіки. Після закінчення воєнного стану підприємці мають подати всі передбачені законодавством документи.

Згідно із законопроєктом, на період воєнного стану:

Це не розповсюджується на ту діяльність, яка може загрожувати національним інтересам, негативно впливати на функціонування об’єктів критичної інфраструктури, порушувати нормальні умови життєдіяльності населення та негативно впливати на екологічну безпеку.