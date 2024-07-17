Голова Євроради відповів угорському премʼєру Орбану на його лист про «мирні плани»

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Reuters / «Бабель»

Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на лист премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому той виклав своє бачення мирного врегулювання війни Росії проти України та запропонував відновити дипломатичні відносини з Москвою.

Про це пишуть Інтерфакс-Україна та «Радіо Свобода», які отримали в розпорядження відповідь Мішеля.

Очільник Євроради заявив, що бере до уваги думки й пропозиції Орбана, але звертає його увагу на те, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом. Тобто ЄС непохитно підтримуватиме Україну у війні. Високопосадовець заявив, що, жодна дискусія про війну не може відбуватися без України, але ЄС готова йти на контакти з країнами, які допоможуть встановити «справедливий мир».

Мішель також нагадав Орбану, що той не має мандата Євросоюзу на переговори щодо війни від імені ЄС. Головування Угорщини в Раді ЄС цього права не надає. «Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Євросоюзу на міжнародній арені», — зауважив Мішель.

Він відкидає твердження угорського премʼєра, що ЄС веде «провоєнну політику», і нагадує йому — Україна жертва вторгнення і агресії з боку Росії, тому має право на самооборону. Шляхом до миру Мішель називає виведення Росією її військ з України.