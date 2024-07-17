Голова Євроради відповів угорському премʼєру Орбану на його лист про «мирні плани»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на лист премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому той виклав своє бачення мирного врегулювання війни Росії проти України та запропонував відновити дипломатичні відносини з Москвою.
Про це пишуть Інтерфакс-Україна та «Радіо Свобода», які отримали в розпорядження відповідь Мішеля.
Очільник Євроради заявив, що бере до уваги думки й пропозиції Орбана, але звертає його увагу на те, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом. Тобто ЄС непохитно підтримуватиме Україну у війні. Високопосадовець заявив, що, жодна дискусія про війну не може відбуватися без України, але ЄС готова йти на контакти з країнами, які допоможуть встановити «справедливий мир».
Мішель також нагадав Орбану, що той не має мандата Євросоюзу на переговори щодо війни від імені ЄС. Головування Угорщини в Раді ЄС цього права не надає. «Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Євросоюзу на міжнародній арені», — зауважив Мішель.
Він відкидає твердження угорського премʼєра, що ЄС веде «провоєнну політику», і нагадує йому — Україна жертва вторгнення і агресії з боку Росії, тому має право на самооборону. Шляхом до миру Мішель називає виведення Росією її військ з України.
- 2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
- Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Зеленський зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни.
- Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС. Деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування в Раді ЄС на ротаційній основі.
- Єврокомісія вже скасувала традиційний візит до Будапешту. Financial Times писала, що в ЄС обговорюють можливість взагалі позбавити Угорщину головування в блоці, але віцепрезидентка Єврокомісії каже, що цього зробити не можна.