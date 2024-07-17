Ексміністру внутрішніх справ Захарченку повідомили про підозру. На початку великої війни він намагався схилити посадовців до співпраці з РФ

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, який у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до фактично державної зради.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Одразу після російського повномасштабного вторгнення підозрюваний телефонував українським посадовцям із пропозицією підписати з РФ договір про «дружбу і захист», що означає добровільну здачу території та отримання взамін «високої посади».

При цьому Захарченко наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Потім ексміністр брав участь у створенні та поширенні різних відеозаписів і дайджестів, що мали формувати в суспільстві антивладні настрої та були частиною підривної діяльності Росії.

У своїх виступах Захарченко виправдовував і визнавав правомірною війну РФ проти України, а також прославляв представників російської армії та збройних угруповань.

Тепер його підозрюють у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.