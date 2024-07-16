Новий уряд Великої Британії почав масштабний аудит Збройних сил

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Новий лейбористський уряд Великої Британії на чолі з премʼєром Кіром Стармером у вівторок, 16 липня, розпочав повний аналіз оборони Сполученого Королівства і Збройних сил.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Новий уряд фактично визнав провал обороноздатності на тлі нових загроз і вирішив реально оцінити свою армію. Це має стати фундаментом для трансформації британських військ, які у підсумку мають перейти до «нової ери», щоб гідно протистояти Росії, Китаю, КНДР та Ірану. Аудит Збройних сил розпочнеться негайно, а звіт буде надано в першій половині 2025 року.

Серед цілей аудиту називають посилення внутрішньої безпеки Британії, модернізацію ядерних сил стримування, а також «підтримку України в її боротьбі проти російської агресії».

Контролювати перевірку будуть: міністр оборони Джон Гілі, колишній генсек НАТО та член парламенту Джордж Робертсон, колишня радниця президента США Фіона Гілл та ексзаступник голови британського Генштабу генерал Річард Барронс.

Раніше один із керівників, Джордж Робертсон, сказав британським ЗМІ, що Захід стикається зі «смертоносною безпекою». «Нам протистоїть смертоносний квартет країн, які все частіше діють разом, і ми повинні бути здатні протистояти їм, а також іншим проблемам», — наголосив Робертсон.

Аудит і подальший план трансформації:

Аудит і подальший план трансформації має посилити війська Великої Британії, розширити їх кількість та збільшити видатки на оборону. Сполучене Королівство обіцяло на саміті НАТО у Вашингтоні витрачати 2,5% ВВП на оборону, задля посилення власної ролі у блоці.

Британці також безперервно підтримують Україну на тлі російської агресії. Вони надали військової допомоги на £4,6 мільярда ($5,95 мільярда), та організували програму підготовки українських військових та льотчиків на сучасних винищувачах, а також передали далекобійні ракети Storm Shadow, танки Challenger 2 та багато іншого озброєння.

Автор: Денис Подобрій