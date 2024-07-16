Литва передасть Україні енергетичне обладнання на понад €50 мільйонів

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Литовські компанії передадуть Україні енергетичну допомогу на понад €50 мільйонів. Серед іншого відправлять понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними Міненерго, з березня 2022 року Україна отримала від Литви 80 вантажів енергетичного обладнання, зокрема потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інші пристрої.