НАТО відкриє свій офіс у нейтральній Швейцарії

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Reuters

НАТО відкриває офіс для міжнародних і неурядових організацій в Женеві.

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Угоду, яка надає правовий статус офісу, у Берні підписали представник Міністерства закордонних справ Швейцарії та представник з правових питань НАТО.

Радник МЗС Швейцарії раніше говорив, що офіс НАТО в Женеві не буде двостороннім представництвом Альянсу і країни. Швейцарія продовжуватиме спілкуватися з НАТО через свого представника у Брюсселі. Натомість блок зможе розвивати відносини з місцевими міжнародними організаціями, як роблять це в Нью-Йорку та Відні, де вже мають такі центри звʼязку.

Берн отримав офіційний запит від НАТО на відкриття офісу наприкінці 2023 року. Федеральна рада схвалила підписання угоди про штаб-квартиру 26 червня 2024 року.

Швейцарія має найстаршу політику нейтралітету у світі — ще з початку ХІХ століття. Країна не є членом НАТО та Євросоюзу, однак тісно з ними співпрацює. У зовнішньополітичній стратегії на 2024—2027 роки, яку ухвалили 31 січня 2024 року, Берн затвердив свій курс на зміцнення звʼязків з НАТО, включно з участю у військових навчаннях. У питанні україно-російської війни країна займає обережну позицію і забороняє реєкспорт зброї в Україну.

Автор: Денис Подобрій