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НАТО відкриє свій офіс у нейтральній Швейцарії

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Reuters

НАТО відкриває офіс для міжнародних і неурядових організацій в Женеві.

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Угоду, яка надає правовий статус офісу, у Берні підписали представник Міністерства закордонних справ Швейцарії та представник з правових питань НАТО.

Радник МЗС Швейцарії раніше говорив, що офіс НАТО в Женеві не буде двостороннім представництвом Альянсу і країни. Швейцарія продовжуватиме спілкуватися з НАТО через свого представника у Брюсселі. Натомість блок зможе розвивати відносини з місцевими міжнародними організаціями, як роблять це в Нью-Йорку та Відні, де вже мають такі центри звʼязку.

Автор: Денис Подобрій