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Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту Європейського парламенту. Вона обійматиме посаду ще два з половиною роки.

Президент Європарламенту має широкий спектр виконавчих і представницьких повноважень, які поширюються на всі повноваження, потрібні для головування в роботі парламенту.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, привітала Мецолу з переобранням.

«Цілком заслужено. Ваше лідерство і пристрасть до Європи потрібні як ніколи», — написала вона.

Уперше на цю посаду Роберта Мецола заступила в січні 2022 року — вона політик з Мальтійської Європейської народної партії (ЄНП). Посадовиця здобула 562 голоси від 720 членів Європейського парламенту.

Традиційний пʼятирічний мандат президента парламенту розділили на дві частини між лівоцентристськими соціалістами і демократами та правоцентристською ЄНП. Після Мецоли її місце займе хтось із лівоцентристів.

Роберта Мецола знову стала однією з чотирьох ключових фігур, які керуватимуть ЄС у найближчі роки, разом із головою Європейської комісії, президентом Європейської ради та головним дипломатом ЄС.