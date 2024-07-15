Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель

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На 75-му саміті НАТО у Вашингтоні затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Огляд містить 21 рекомендацію для підвищення ефективності забезпечення ЗСУ в умовах воєнного стану та миру.

Ключові рекомендації включають:

забезпечення взаємосумісності закупівель України та НАТО;

розвиток довгострокового планування закупівель;

удосконалення процедур прямих угод і конкурсних закупівель;

унормування рівня таємності закупівель.

Також в огляді вказано провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.

Водночас рекомендації мають двосторонню природу співпраці — партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.

Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після урочистої конференції у Люксембурзі, де були сформовані спільні експертні групи з представників уряду України, Північноатлантичного альянсу та Агентства НАТО з підтримки та закупівель.