Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель
- Автор:
- Оля Березюк
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На 75-му саміті НАТО у Вашингтоні затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель України.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Огляд містить 21 рекомендацію для підвищення ефективності забезпечення ЗСУ в умовах воєнного стану та миру.
Ключові рекомендації включають:
- забезпечення взаємосумісності закупівель України та НАТО;
- розвиток довгострокового планування закупівель;
- удосконалення процедур прямих угод і конкурсних закупівель;
- унормування рівня таємності закупівель.
Також в огляді вказано провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.
Водночас рекомендації мають двосторонню природу співпраці — партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.
Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після урочистої конференції у Люксембурзі, де були сформовані спільні експертні групи з представників уряду України, Північноатлантичного альянсу та Агентства НАТО з підтримки та закупівель.
- 75-й ювілейний саміт НАТО проходив у Вашингтоні з 9 по 11 липня. За його підсумками члени НАТО заявили про «конкретний» прогрес України в реформах і назвали «незворотнім» приєднання України до Альянсу. Однак ніяких конкретних рамок щодо членства у підсумковій декларації немає.
- Також члени НАТО узгодили план допомоги Україні на €40 млрд у 2025 році. Половину цієї суми покриють США, а решту — союзники.
- Ще стало відомо, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО. Він допоможе в роботі над реформами й необхідними для вступу змінами та звітуватиме про прогрес України в Брюссель, а також новому командуванню у Вісбадені (NSATU) — його створюють, щоб координувати поставки військової техніки Україні та підготовку українських військ.