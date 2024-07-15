Президент Зеленський дав пресконференцію. Ось головні тези

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Вдень, 15 липня, президент України Володимир Зеленський дав неоголошену пресконференцію. За його словами, головними здобутками України та партнерів за останнє півріччя є, зокрема, ухвалення у Конгресі США допомоги у $61 мільярд для України. Крім того, до «Спільної декларації про підтримку України» G7, яка передбачає укладання двосторонніх безпекових угод, доєдналися 32 країни.

«Це 32 країни, з якими ми підписали або в процесі підписання, або підпишемо двосторонні договори щодо наших гарантій безпеки. Уже з 23 країнами Україна має відповідні договори. Там все: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів $38 мільярдів. Я вважаю, що це потужний результат», — заявив Зеленський.

Також він нагадав, що на саміті G7 Україна разом з партнерами змогли зрушити питання російських заморожених активів і ухвалити рішення про виділення Києву прибутків з їх зберігання у $50 мільярдів до кінця цього року.

Крім того, одним із головних здобутків України за останній час він назвав відкриття перемовин про членство в Європейському Союзі, а також проведення саміту НАТО за участю України. Президент назвав саміт «найпотужнішим з точки зору результатів». За його словами, зустріч значно посилила українську протиповітряну оборону: в результаті саміту Україна отримала пʼять додаткових систем ППО Patriot, а також десятки Hawk, IRIS-T, NASAMS та інших.

Також Зеленський зазначив, що вкрай важливим був Саміт миру у Швейцарії зі 101 учасником. Спільне комюніке саміту на сьогодні підписали 92 країни. І насамкінець Зеленський зазначив, що з позитивними результатами та зрушеннями для України пройшла конференція з відбудови в Берліні. Були рішення і щодо енергетики, й економіки, і відновлення України.

Головні тези з пресконференції

Навіть якщо Дональд Трамп переможе на цьогорічних виборах у США, Україна може розраховувати на підтримку Штатів.

За словами Зеленського, Україна має двопартійну підтримку і «потужні відносини» з Республіканською партією. Республіканці з великою повагою ставляться до України, її народу і воїнів, каже Зеленський.

Зміна президента США не зупинить допомогу. Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у Штатах. Якщо переможе Трамп — він співпрацюватиме.

Також Зеленський прокоментував чутки про звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля й інші кадрові ротації.

«Урядові зміни, якщо вони стануться, ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну премʼєр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевно, можуть бути. Ми займаємось цим процесом. У мене немає багато часу на це, але ми обговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни», — сказав президент.

Як реалізують рішення Саміту миру?

Наприкінці липня — на початку серпня пройде перша зустріч щодо опрацювання висновків Саміту миру. Ймовірно, це відбудеться в Катарі. Там повністю підготують план щодо енергетичної безпеки.

У серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства, там порушать питання продовольчої безпеки і повністю розроблять відповідний план.

У вересні відбудеться зустріч у Канаді щодо обміну полоненими і повернення дітей. Теж буде розроблений план.

Після цих трьох зустрічей має бути готовий план реалізації всіх пунктів. Президент сподівається, що це станеться в листопаді. Далі можна буде провести другий Саміт миру. Зеленський вважає, що представники Росії мають бути на ньому присутні.

Скільки б F-16 Захід не надав Україні — їх буде недостатньо.

Президент не сказав, скільки саме винищувачів F-16 передадуть, але частину Україна отримає влітку, іншу частину — до кінця року.

Та скільки б не передали західні держави, їх буде замало, щоб боротися на рівних з російською авіацією. Раніше Зеленський казав, що треба мінімум 128 таких літаків.

Наступ на Харківщині зупинили.

Війська України зупинили наступ росіян на Харківщині і скували там значні їхні сили, які до цього стояли вздовж північного кордону України. Нещодавню заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про загрозу нового наступу з півночі «неправильно зрозуміли», заявив Зеленський. Ситуація найскладніша на східному напрямку.

Водночас на Харківщині провели серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Ця зупинка затягнула туди російські війська з різних куточків, які стояли вздовж українського кордону, й росіяни не змогли створити сильне угруповання.

Україна вже має деякі «позитивні сигнали щодо використання далекобійної зброї».

Зеленський також заявив, що Україна вже має деякі «позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей [зброї]». Перемовини з союзниками тривають. «Це треба дотиснути», — додав президент.

За його словами, деякі лідери не сприймали позитивно удари по росіянах навіть українськими розробками — «це не справедливо, адже Україна бореться за своє».

Але, як зазначає президент, тепер такі удари можливі — спершу це було шоком для партнерів, однак тепер усі сприймають такі удари нормально.

Україна зможе отримати запрошення до НАТО лише тоді, коли закінчиться війна.

За словами президента, Україна отримала максимум можливого на останньому саміті НАТО, зокрема підсилення ППО і зобовʼязання щодо винищувачів F-16. Однак Україна не отримала запрошення до НАТО — союзники не можуть його дати в повному обсязі державі, де триває війна.

Україні загалом потрібно 25 систем ЗРК Patriot, щоб закрити небо.

Зеленський відмовився сказати, скільки ще систем Patriot Україні потрібно, оскільки «буде зрозуміло, скільки їх має Україна». Однак він заявив, що загалом потрібно 25 систем, щоб повністю закрити небо над Україною. Він також зауважив, що оголошені на саміті НАТО додаткові пʼять Patriot — це значний внесок в українську ППО.

Чи збиватиме Польща ракети?

За словами Зеленського, Київ спершу має підписати двосторонні гарантії безпеки з Варшавою, щоб польська ППО почала допомагати Україні збивати ракети. Президент каже, що для деяких партнерів це були «червоні лінії», однак це стосується безпеки людей у Польщі також.

«Я вважаю, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо про саме цей напрямок — напрямок газосховищ України, куди часто прилітає», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що газом із цих сховищ користуються західні держави, які досить скептично налаштовані щодо України.

США можуть визнати Росію країною-терористкою.

Як каже Зеленський, більша частина Конгресу за те, щоб визнати Росію державою-терористом. Вони «близькі до цього рішення», однак поки не можуть проголосувати: дехто вважає, що це дуже небезпечно для їхньої політики.

Зеленський про мобілізацію і підготовку поповнення.

За словами президента, військові кажуть, що мобілізація йде за планом, але тренувальних баз недостатньо. Процес розширення підготовки вже триває. У цьому Україні допоможе Польща.