Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 200 військових. Знищили 62 артилерійські системи
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (14 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 200 військовослужбовців (вбиті та поранені), вісім танків, 15 бронемашин і 62 артилерійські системи, два засоби ППО, 85 одиниць автотехніки і три одиниці спецтехніки, а також 41 безпілотник різного рівня та дві крилаті ракети.
Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.