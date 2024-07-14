У Дональда Трампа стріляли на передвиборчому мітингу. Імовірного стрілка вбили

Новини

AP

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія.

На відео з виступом Трампа чути звуки, схожі на постріли — Трамп торкається свого правого вуха й осідає на підлогу, до нього підбігають агенти Секретної служби США. На відео у Трампа закривавлене вухо, він залишає сцену у свідомості та грозить кулаком.

Через стрілянину є загиблі, пише The New York Times. Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

Оновлено о 8:20. New York Post пише з посиланням на джерела, що нападник — 20-річний Томас Метью Крукс зі штату Пенсильванія.

За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про нападника та його мотиви поки немає.

Як пише CNN, нападник стріляв не з натовпу на мітингу, а з високої будівлі неподалік. Очевидець стрілянини заявив BBС, що за кілька хвилин до пострілів разом з іншими людьми бачив людину, яка підіймалася на сцену з гвинтівкою, і намагався попередити поліцію про це, але безрезультатно.

Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що стрілець перебував на даху і стріляв з відстані в «кілька сотень ярдів».

«Для цього знадобилася б гвинтівка», — заявив прокурор. OSINT-фахівці аналізують стрілянину: згідно з імовірною геолокацією розташування Трампа і стрілка, їх розділяла відстань близько 125 метрів.

Закривавлений Дональд Трамп грозить кулаком після стрілянини на мітингу в Батлері. AP

Трамп уже прокоментував стрілянину. Він заявив, що куля «пробила верхню частину правого вуха», у нього була сильна кровотеча.

«У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається», — заявив Трамп.

Він висловив співчуття загиблому на мітингу та подякував Секретній службі США.

«Неймовірно, що таке може статися в нашій країні. Зараз про стрільця, який уже мертвий, нічого не відомо», — додав Трамп.

Дональд Трамп після стрілянини.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа. Його детально проінформували про подію, він намагався поговорити з Трампом і його лікарями.

«В Америці немає місця такому насильству. Це хворобливо. Це погано. Це одна з причин, чому ми повинні об’єднати цю країну. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо цього вибачити», — сказав Байден, виступаючи перед журналістами через кілька годин після інциденту.

Відповідаючи на питання журналістів, чи вважає він стрілянину на мітингу замахом на Трампа, Байден сказав: «У мене є думка, але немає фактів. Я хочу переконатися, що в нас є всі факти, перш ніж коментувати».

Національний з’їзд Республіканської партії, на якому Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти від партії, розпочнеться 15 липня в Мілуокі, як і планувалося. АР зазначає, що стрілянина в Трампа стала першим замахом на кандидата в президенти або президента США відтоді, як у 1981 році стріляли в Рональда Рейгана.