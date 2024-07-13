Росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми в Мирнограді — четверо загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти скинули авіабомбу на зупинку з людьми в Мирнограді на Донеччині. Загинули чотири людини.
Про це повідомила Національна поліція України.
Росіяни вдарили по Мирнограду двома авіабомбами УМПБ Д-30СН — влучили в зупинку громадського транспорту й адмінбудівлю.
Крім загиблих, є поранені. Серед них — 16-річний хлопець, а також ще вісім людей віком від 20 до 62 років.
Зруйновані чи пошкоджені вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.
Протягом минулої доби через російські обстріли в Донецькій області загинули пʼятеро людей, ще 17 були поранені.
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через це щодня є поранені або загиблі.