Росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми в Мирнограді — четверо загинули

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Російські окупанти скинули авіабомбу на зупинку з людьми в Мирнограді на Донеччині. Загинули чотири людини.

Про це повідомила Національна поліція України.

Росіяни вдарили по Мирнограду двома авіабомбами УМПБ Д-30СН — влучили в зупинку громадського транспорту й адмінбудівлю.

Крім загиблих, є поранені. Серед них — 16-річний хлопець, а також ще вісім людей віком від 20 до 62 років.

Зруйновані чи пошкоджені вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

Протягом минулої доби через російські обстріли в Донецькій області загинули пʼятеро людей, ще 17 були поранені.