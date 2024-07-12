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Генштаб: За добу Росія втратила 1 030 військових і 48 артилерійських систем

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 11 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 030 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими та пораненими майже 556 650 солдатів.

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ