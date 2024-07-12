Генштаб: За добу Росія втратила 1 030 військових і 48 артилерійських систем

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 11 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 030 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими та пораненими майже 556 650 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

танки — 8 191 (+9);

бойові броньовані машини — 15 755 (+23);

артилерійські системи — 15 158 (+48);

реактивні системи залпового вогню — 1 119;

засоби ППО — 888 (+2);

літаки — 361;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 035 (+26);

крилаті ракети — 2 397 (+5);

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 20 409 (+84);

спеціальна техніка — 2 543 (+8).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ