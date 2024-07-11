Росіяни вдарили КАБами по Харківщині, загинули троє людей
- Автор:
- Оля Березюк
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Росіяни атакували селище Білий Колодязь на Харківщині ракетам КАБ-500, загинули троє людей.
Про це повідомила Національна поліція.
Атака сталася близько 17:30, Збройні сили РФ щонайменше двічі вдарили по населеному пункту. КАБи влучили по приватному сектору селища, загорілись багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Зруйновані й пошкоджені приватні будинки.
Попередньо, загинули двоє чоловіків і жінка. Всі вони під час обстрілу були на вулиці. Серед поранених — п’ять чоловіків і три жінки, їх госпіталізували.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — довічне увʼязнення.