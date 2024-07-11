Tesla відкладає запуск роботаксі, щоб створити більше прототипів

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Американська компанія Tesla переносить заплановану презентацію роботаксі на жовтень, щоб дати командам, які працюють над проєктом, більше часу на створення додаткових прототипів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, про затримку на два місяці повідомили всередині компанії. Цього тижня команді дизайнерів сказали доопрацювати певні елементи автомобіля.

Генеральний директор Ілон Маск призначив початкову дату презентації на 8 серпня, і оптимізм щодо цього сприяв 11-денній серії зростання акцій, що додало понад $257 мільярдів до ринкової капіталізації Tesla. Акції впали на 8,3% після повідомлення про затримку.

Ще пʼять років тому Маск анонсував, що компанія запустить службу роботаксі у 2020 році. І це дозволить людям здавати в оренду свої електрокари для поїздок: Tesla отримуватиме лише частину доходу, а гроші, що залишилися, мали би йти власнику автомобіля. Водночас тоді Ілон Маск визнавав, що не завжди встигає вчасно реалізувати проєкти.

Загалом Маск понад десять років розповідав про роботу Tesla над технологією автономних автомобілів і переконував клієнтів платити тисячі доларів за набір функцій, які компанія позиціонує як повне самокероване водіння, або FSD (Full Self-Driving). Ця назва є хибною — FSD вимагає постійного нагляду і не робить Tesla автономною, — але Маск і провідні інженери все частіше висловлюють оптимізм щодо FSD в останні місяці, оскільки продажі автомобілів компанії сповільнилися.