За 30 метрів від українського берега Тиси знайшли тіло людини
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Пресслужба ДПСУ
За 30 метрів від українського берега Тиси прикордонники знайшли тіло людини. Це вже 16-й випадок утоплення під час спроби перетнути річку від початку року й 36-й — від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло під час патрулювання українсько-румунського кордону. У ДПСУ наголошують, що перетинати річку — небезпечно для життя та здоровʼя.
- На початку травня в річці Тиса знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл. Точна кількість загиблих у річці невідома, однак вважається, що вона більша за офіційні дані — ДПСУ повідомляла про 36 знайдених тіл. Усі загиблі, імовірно, намагались втекти від мобілізації у сусідні країни.