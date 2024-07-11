За 30 метрів від українського берега Тиси знайшли тіло людини

Новини

Пресслужба ДПСУ

За 30 метрів від українського берега Тиси прикордонники знайшли тіло людини. Це вже 16-й випадок утоплення під час спроби перетнути річку від початку року й 36-й — від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло під час патрулювання українсько-румунського кордону. У ДПСУ наголошують, що перетинати річку — небезпечно для життя та здоровʼя.