«Укроборонпром» і американська Northrop Grumman створять виробництво боєприпасів за стандартами НАТО

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«Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду про створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомив Офіс президента.

У червні 2024 року директор з міжнародного бізнесу сектора оборонних систем Northrop Дейв Бартелл розповів, що Northrop Grumman відкриє виробництво боєприпасів в Україні.

Спочатку планують збудувати виробництво боєприпасів середніх калібрів (20x102, 30x113, 30x173, 40x180 та 50x228 мм). Переважно це будуть снаряди до автоматичних гармат бронетехніки і зенітних антидронових систем. Такі боєприпаси можуть бути бронебійними, осколково-фугасними, з програмованим підривом тощо.

Угоду з Northrop Grumman підписали під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з топменеджерами провідних американських оборонних компаній. Були присутні представники BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment і Amentum.

Під час зустрічі також обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.