Bloomberg: Премʼєр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом після саміту НАТО

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та колишній президент США Дональд Трамп зустрінуться 11 липня, після завершення саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на ознайомлені джерела.

Ця зустріч відбудеться майже одразу після зустрічі Орбана з лідером РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном — за ці візити його розкритикували в Європейському Союзі. Bloomberg пише, що ця зустріч може посилити побоювання, що Орбан працює «посередником» між Путіним і Трампом.

Однак, за даними джерел видання, сьогоднішній візит угорського прем’єра буде радше неформальною зустріччю. Він поїде до резиденції Трампа «Мар-а-Лаго». Як повідомив один із співрозмовників Bloomberg, Трамп не просив Орбана закладати основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією.

Віктор Орбан — давній союзник Дональда Трампа. А сам Трамп часто позитивно відгукувався про угорського премʼєра на мітингах і в промовах після того, як покинув Білий дім. У березні 2024 року вони зустрілися — тоді Орбан закликав Трампа знову стати президентом, щоб «відновити мир».

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».

А вже 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.