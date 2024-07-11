США розмістять гіперзвукове та інше далекобійне озброєння у Німеччині в 2026 році
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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США почнуть епізодично розгортати в Німеччині зброю дальнього радіусу дії, включно з гіперзвуковою зброєю, у 2026 році. Це підготовка до довгострокового розміщення такого озброєння у країні в майбутньому.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Спочатку США розгорнуть в Німеччині зенітні ракети SM-6 і ракети Tomahawk, а ще гіперзвукову зброю, що зараз розробляється. Це озброєння має більшу дальність ураження, ніж наземні вогневі засоби, які зараз розміщені в Європі. Розгортання сил покаже відданість США завданням НАТО, а також посилить обороноздатність Європи.
Німецьке видання Spiegel пише, що Вашингтон і Берлін вели конфіденційні переговори про розміщення далекобійної американської зброї в Німеччині останні кілька місяців. Американські крилаті ракети можуть вражати ціль на відстані до 2 500 км, що потенційно дозволить НАТО вразити «практично будь-яку ціль в Росії».
Ракети наземного базування дальністю понад 500 км були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який в 1987 році підписали радянський лідер Михайло Горбачов і американський президент Рональд Рейган. Учасники договору зобовʼязалися не виробляти, не випробовувати і не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1 000—5 500 км) та малої (500—1 000 км) дальності. Також сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки і ракети наземного базування з радіусом дії 500—5 500 км.
Загалом до червня 1991 року СРСР ліквідував 1 846 ракетних комплексів, США — 846. У 1992 році угоду перепідписали, залишивши в ній заборону на розробку і прийняття на озброєння таких ракет. У 2019 році Договір втратив чинність — США з нього вийшли, звинувативши Росію в його порушенні.
- У кінці червня 2024 року лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності та вирішити, де їх розміщувати. За його словами, США розміщують свої ракети середньої та малої дальності «в різних регіонах світу», що «викликає занепокоєння і вимагає реакції».