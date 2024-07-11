Bloomberg: Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у США
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів президента у США, які мають пройти у листопаді 2024 року.
Про це пише Bloomberg за посиланням на обізнані джерела та низку чиновників.
Головна мотивація української сторони — провести саміт до того, як президентське крісло в Білому домі займе Дональд Трамп, який виступав проти продовження військової підтримки України з боку США та висував свій план примусу Києва до перемовин із Росією.
Темою першого великого контакту з російськими офіційними особами могла б стати ядерна безпека, а також повернення викрадених українських дітей. Друга тема обговорювалася на першій зустрічі в Швейцарії.
У української сторони прагнення провести саміт є, а от західні чиновники кажуть, що будь-які масштабні зустрічі мають бути ретельно організовані, мати чітку мету і прогнозовані очікування. Вони сумніваються, що саміт, подібний саміт до того, що був у Швейцарії, та ще й за участі Росії можна буде організувати у такі стислі терміни.
- Перший Саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».
- За підсумками Саміту було підписане комюніке з трьома головними пунктами — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних. Це комюніке підписали 80 держав і 6 організацій.