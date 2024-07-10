Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік

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Carlina Teteris / Getty Images

Європейська комісія ще на рік продовжила угоду про безкоштовний роумінг для українців. Ідеться про угоду між 22 європейськими та 7 українськими операторами (Kyivstar, Vodafone, lifecell, «Укртелеком», Data Group, Vega Telecom, 3Mob).

Про це Єврокомісія повідомила 10 липня у пресрелізі.

Угода надасть відповідні послуги без додаткових доплат для абонентів, а також забезпечить стабільні міжоператорські взаєморозрахунки.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу — це була одна з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.

Українські мобільні оператори повинні надавати послуги звʼязку в країнах Євросоюзу без додаткової плати й за тарифами, які діють в Україні. Під час подорожей у ЄС дзвінки, SMS і мобільний інтернет для українців мають бути включені в домашній пакет послуг. Такі самі права матимуть громадяни ЄС під час відвідин України.

Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної роумінгової зони України та ЄС.