Суд відправив під варту чоловіка, який кинув гранату в людей у Луцьку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Луцький міськрайонний суд відправив під варту чоловіка, який 7 липня підірвав гранату у Луцьку. Він пробуде під арештом 60 днів без права внести заставу.
Про це заявили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, пише «Суспільне».
У прокуратурі зазначили, що підозрюваний — чинний військовослужбовець однієї з волинських військових частин. Його підозрюють у закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Йому може загрожувати довічне увʼязнення.
- 7 липня чоловік з вікна авто кинув гранату в Луцьку. Вона здетонувала — постраждали пʼятеро людей.