На Олімпійські ігри 2024 від України поїдуть 140 спортсменів. Це найменше представництво в історії держави

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Reuters / «Бабель»

На цьогорічні Олімпійські ігри в Париж від України поїдуть лише 140 спортсменів і спортсменок. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді.

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт на пресконференції, передає спортивне видання «Чемпіон».

«Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ми вже закінчили наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії», — сказав Гутцайт.

Відтак Україна матиме найменше у своїй історії представництво на Олімпійських іграх. Попередній найгірший показник України був у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.

Напередодні, 8 липня, Україна вже подала заявку до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про командний склад.

Президент НОК повідомив, що Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту. Також на Олімпіаді вперше в історії незалежної України виступить українська збірна з футболу.

Кількісний склад України на Олімпіаді-2024 за видами спорту:

легка атлетика — 25;

футбол — 18;

стрибки у воду — 9;

веслування (веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) — 9;

боротьба (вільна й греко-римська) — 9;

художня гімнастика — 6;

академічне веслування — 6;

спортивна гімнастика — 6;

теніс — 6;

стрільба (кульова й стендова) — 6;

фехтування — 6;

плавання — 5;

дзюдо — 5;

велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;

бокс — 3;

брейкінг — 3;

сучасне пʼятиборство — 3;

настільний теніс — 3;

скелелазіння — 2;

артистичне плавання — 2;

стрільба з лука — 2;

бадмінтон — 1;

важка атлетика — 1.

Олімпіада-2024 проходитиме в Парижі з 26 липня до 11 серпня.