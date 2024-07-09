Дослідники NASA понад рік провели в ізоляції — вони імітували експедицію на Марс

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NASA

NASA завершило експеримент з імітації життя на станції на поверхні Марсу. Протягом 378 днів чотири дослідники жили в симуляторі Mars Dune Alpha в Космічному центрі NASA імені Джонсона — там штучно відтворили марсіанське середовище.

Про це пише Space.

Місія почалась 25 червня 2023 року. Чотири добровольці — Келлі Хастон, Росс Броквелл, Натан Джонс і Анка Селаріу — вирушили в пробну «марсіанську подорож». У симуляторі відтворили умови, в які потраплять учасники першої експедиції на Червону планету.

У Mars Dune Alpha є спальні, вбиральні, кухня, вітальня, зони для медичних оглядів і для відпочинку, фітнесу та роботи, а також станція для вирощування їжі та генератор кисню. Ось, як це виглядає:

Під час місії CHAPEA-1 дослідники жили в ізоляції, проводили наукові дослідження і підтримували роботу станції.

Екіпаж місії CHAPEA-1 святкує Різдво в симуляторі (зліва направо — Росс Броквелл, Анка Селаріу, Натан Джонс і Келлі Хастон). NASA

Учасники експерименту стикнулися з труднощами, які можуть виникнути під час реальної експедиції на Марс.

У дослідників були обмежені ресурси, які їм потрібно було розподілити на весь рік. Вони харчувалися сублімованою їжею, вирощували овочі, робили «вилазки на поверхню планети» та усували несправності станції, що їх імітували вчені NASA. А ще — вони відчували себе в ізоляції, адже спілкування зі «станцією на Землі» відбувалося із затримкою 22 хвилини — так, якби вони були в справжній експедиції на Марсі.

Дослідники закінчили експеримент 6 липня. Висновки на осенові операції CHAPEA-1 допоможуть NASA планувати реальні місії на Марс — їх хочуть розпочати наприкінці 2030-х — на початку 2040-х років. У симуляторі Mars Dune Alpha мають побувати ще два екіпажі.

«Це був унікальний досвід, сповнений великих викликів, радощів і печалей, насичений великою кількістю наполегливої роботи з неабиякою часткою веселощів», — сказала командувачка місії Келлі Хастон.

Екіпаж місії CHAPEA-1 відзначає 300 днів свого експерименту (зліва направо — Анка Селаріу, Натан Джонс, Росс Броквелл, Келлі Хастон). NASA

За словами учасників експедиції, експеримент подарував їм незабутні враження на все життя. Натан Джонс підкреслив, що для нього час в ізоляції пролетів швидко, тому що йому з колегами завжди було чим зайнятися. А Хастон додала, що експедиція зблизила її з іншими членами місії та із близькими, яких вона «залишила на Землі».