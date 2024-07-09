Колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову повідомили про підозру. Він виїхав за кордон по чужому недійсному паспорту

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який допоміг йому незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в ДБР і в Офісі генерального прокурора України.

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонної служби «Ягодин», який допоміг Боголюбову незаконно виїхати з України, вже затримали.

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