Атака Росії на Україну: кількість загиблих зросла до 37

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Протягом 8 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Покровськ. Загинули 37 людей, ще 170 — поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Пошкоджена майже сотня обʼєктів, серед яких дитяча лікарня, дитсадки, пологовий, коледж, бізнес-центр, будинки, підприємства.

Київ

У столиці загинули 27 людей, з них три дитини. Постраждали 82 людини.

У дитячій лікарні «Охматдит» загинули дві людини — це дорослі. Семеро дітей постраждали. У пʼятиповерхівці в Шевченківському районі ще розбирають завали. Зараз відомо про сімох загиблих. На локації промислового обʼєкта в Шевченківському районі загинуло двоє.

У Соломʼянському районі пошкоджений бізнес-центр — там загинули семеро людей. У Голосіївському районі є часткова руйнація пʼятиповерхівки. Постраждали 22 людини.

У Дніпровському районі частково зруйнована чотириповерхівка. Загинули девʼять людей. У Святошинському районі пошкоджені будинки і будівля коледжу, постраждали пʼять людей. У Деснянському районі була пожежа в приватному будинку, її загасили.

Кривий Ріг

У Кривому Розі на Дніпропетровщині російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Facebook / Natalya Yemchenko

Директорка з комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко повідомила, що люди не встигли добігти до укриття. Загинули 11 людей. Більшість з них — жінки.

Дніпро

У місті через чергову російську атаку загинув один чоловік. Ще 12 людей постраждали. П’ятеро з них госпіталізовані. Одна людина у важкому стані. Є руйнування і пошкодження будинків.

Покровськ

У Покровську на Донеччині троє загиблих і троє поранених через російський обстріл.

Telegram / ДСНС

Через влучання по території одного з підприємств виникла пожежа. Її загасили.