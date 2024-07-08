У Копенгагені туристів безкоштовно розважатимуть за екологічну поведінку. Що треба робити

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Kristoffer Trolle / Flickr

У столиці Данії — Копенгагені — туристам пропонують безкоштовні розваги й частування, якщо ті візьмуть участь в екологічних ініціативах.

Про це пише міське туристичне управління.

Щоб отримати, наприклад, безкоштовні обід, каву, екскурсію на байдарках чи вхід у музей, потрібно користуватися велосипедом замість авто, попрацювати в міському саду, позбирати сміття тощо.

Схему CopenPay розробили для того, щоб компенсувати «екологічний тягар» туризму. Цей пілотний проєкт діятиме з 15 липня до 11 серпня. У ньому візьмуть участь 24 організації — вони надаватимуть їжу чи послуги туристам, які зробили щось екологічне. Уряд не відшкодовуватиме ці витрати.

«По всьому Копенгагену можна взяти напрокат велосипеди, щоб їздити містом без викидів, як місцеві. Копенгагенська водопровідна вода чиста та смачна, і порівняно з бутильованою водою вона значно менше впливає на навколишнє середовище», — пояснюють в управлінні.