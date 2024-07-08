Reuters: Іран збільшив виробництво ракет після домовленостей з Росією щодо їхнього постачання
- Автор:
- Оля Березюк
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Іран значно розширив два ключових об’єкти з виробництва балістичних ракет. Це відбулося в межах угоди від жовтня 2022 року, в межах якої Тегеран нібито погодився надати ракети Росії.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела та супутникові знімки Planet Labs.
Агентство зазначає, що крім Росії, Тегеран також постачає ракети єменським повстанцям-хуситам і ліванському ополченню «Хезболла».
На знімках військової бази Модаррес у березні та комплексу з виробництва ракет Ходжир у квітні видно понад 30 нових будівель.
Багато споруд оточені великими земляними валами — щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.
За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, розширення розпочалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі — в жовтні.
За оцінками експертів, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході й налічує понад 3 000 ракет, включаючи моделі, призначені для несення звичайних і ядерних боєголовок.
Троє іранських чиновників підтвердили, що Модаррес і Ходжір розширюються для збільшення виробництва звичайних балістичних ракет.
Ще один іранський чиновник сказав, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.
Безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, також безпілотники отримають хусити, а ракети — «Хезболла», заявив Reuters один з іранських посадовців.
- 21 лютого 2024 року агентство Reuters написало, що Іран відправив Росії 400 балістичних ракет класу «земля — земля». Ішлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові Zolfaghar. Поставки нібито почалися на початку січня, було вже щонайменше чотири передачі.
- 22 лютого у Вашингтоні заявили, що не мають підтверджень передачі Іраном ракет. Проте переговори між Іраном і РФ щодо ракет активно просуваються.