Reuters: Іран збільшив виробництво ракет після домовленостей з Росією щодо їхнього постачання

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Іран значно розширив два ключових об’єкти з виробництва балістичних ракет. Це відбулося в межах угоди від жовтня 2022 року, в межах якої Тегеран нібито погодився надати ракети Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела та супутникові знімки Planet Labs.

Агентство зазначає, що крім Росії, Тегеран також постачає ракети єменським повстанцям-хуситам і ліванському ополченню «Хезболла».

На знімках військової бази Модаррес у березні та комплексу з виробництва ракет Ходжир у квітні видно понад 30 нових будівель.

Багато споруд оточені великими земляними валами — щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.

За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, розширення розпочалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі — в жовтні.

За оцінками експертів, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході й налічує понад 3 000 ракет, включаючи моделі, призначені для несення звичайних і ядерних боєголовок.

Троє іранських чиновників підтвердили, що Модаррес і Ходжір розширюються для збільшення виробництва звичайних балістичних ракет.

Ще один іранський чиновник сказав, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, також безпілотники отримають хусити, а ракети — «Хезболла», заявив Reuters один з іранських посадовців.