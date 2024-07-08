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Patriot і радари до IRIS-T. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Міністерство оборони Нідерландів

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot і два новітніх радари.

Про це повідомили в уряді Німеччини:

У пакет увійшли:

Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад €7 мільярдів. Загалом Німеччина вже надала Україні військової допомоги на €28 мільярдів.