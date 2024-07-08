Patriot і радари до IRIS-T. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

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Міністерство оборони Нідерландів

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot і два новітніх радари.

Про це повідомили в уряді Німеччини:

У пакет увійшли:

боєприпаси для танків Leopard;

система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;

2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

9 000 боєприпасів для установки Gepard;

55 000 155-мм артилерійських снарядів;

30 розвідувальних БпЛА Vector;

200 засобів для глушіння дронів;

10 безпілотних надводних суден;

1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;

4 машини розмінування WISENT 1;

39 терміналів звʼязку SatCom;

150 пристроїв нічного бачення;

2 пікапи;

10 бронемобілів;

58 000 боєприпасів калібру 40 мм;

93 000 димових гранат;

150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;

250 кулеметів MG5;

детонатори та детонуючі шнури.

Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад €7 мільярдів. Загалом Німеччина вже надала Україні військової допомоги на €28 мільярдів.