У МОЗ розповіли про наслідки російського удару по «Охматдиту» в Києві — один корпус зруйнований повністю

Новини

Російські окупанти вранці 8 липня вдарили ракетою по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, через що там загинули дві людини і понад 50 постраждали.

Про наслідки російського удару розповіли в Міністерстві охорони здоровʼя.

Серед загиблих — лікарка і родич одного з пацієнтів медичного закладу, а серед поранених — семеро дітей, чотирьох з них госпіталізували.

Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Пацієнтів продовжують евакуювати.

Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій «Охматдиту» зруйнований повністю. У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, пошкоджені два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому корпусі пошкоджені 12 відділень, з них вісім — хірургічних, пʼять — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також Росія знищила частину єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.