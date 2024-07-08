Супутникова компанія ICEYE і Міноборони України підписали меморандум про співпрацю

Новини

Фінський виробник мікросупутників ICEYE та Міністерство оборони України підписали меморандум про співпрацю.

Про це йдеться в релізі компанії.

У меморандумі ICEYE далі гарантує, що зображення, отримані з території України, за жодних обставин не передаються ворожим країнам чи організаціям.

У межах меморандуму також передбачається зміцнення потенціалу космічної оборони України та надання експертних знань у галузі SAR для підтримки оборонної діяльності.

Меморандум зосереджується на розвитку технологій дистанційного зондування, вдосконаленні використання даних задля безпеки і на підтримці інтеграції України у світову космічну економіку.