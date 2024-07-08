Супутникова компанія ICEYE і Міноборони України підписали меморандум про співпрацю
- Автор:
- Оля Березюк
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Фінський виробник мікросупутників ICEYE та Міністерство оборони України підписали меморандум про співпрацю.
Про це йдеться в релізі компанії.
У меморандумі ICEYE далі гарантує, що зображення, отримані з території України, за жодних обставин не передаються ворожим країнам чи організаціям.
У межах меморандуму також передбачається зміцнення потенціалу космічної оборони України та надання експертних знань у галузі SAR для підтримки оборонної діяльності.
Меморандум зосереджується на розвитку технологій дистанційного зондування, вдосконаленні використання даних задля безпеки і на підтримці інтеграції України у світову космічну економіку.
- У серпні 2022 року ICEYE підписала контракт з Благодійним фондом Сергія Притули, надавши Україні доступ до одного зі своїх супутників. Фото цього супутника використовує українська розвідка, він уже зняв понад 4 тисячі обʼєктів РФ і допоміг завдати збитків на мільярди доларів.