Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

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У Варшаві 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.

Її текст опублікував Офіс президента.

Оборонне та військове співробітництво

У 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

Підписанти також розглянуть можливість передачі Україні ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі.

Польща продовжуватиме роботу логістичного хаба POLLOGHUB та планує і надалі допомагати для ефективного постачання озброєння та обладнання в Україну.

Польща на прохання України заохочуватиме українців повертатися додому для служби у Збройних силах України та інших Силах безпеки й оборони.

Уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону» — підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. Приєднатися до легіону зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.

Документ також уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Невійськове співробітництво

Польща співпрацюватиме з Україною задля посилення безпеки й відбудови України. Зокрема, країни планують запуск спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із захисту критичної інфраструктури.

Обидві країни також співпрацюватимуть для боротьби з кіберзагрозами, а також російською пропагандою (особливо на тимчасово окупованих територіях України).

Серед інших аспектів співпраці: боротьба з нелегальною міграцією, тероризмом та організованою злочинністю, а також сфера морської безпеки — зокрема розвиток морського флоту України.

Політичне співробітництво та санкції

Підписанти сприятимуть економічному співробітництву, в тому числі співпраці між бізнесами. Також спільно працюватимуть у сфері науки, технологій та вищої освіти.

Країни працюватимуть над спільними історичними дослідженнями, а також інструкціями щодо навчальних програм для шкільних підручників з історії щодо відносин двох держав.

Також підписанти посилять співробітництво у проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на території України та Польщі.

Польща готова підтримувати намір України вступити в Євросоюз і сприятиме євроінтеграції України.

Обидві країни працюватимуть над подальшими санкціями проти Росії та над блокуванням шляхів для обходу цих обмежень. Також Україна і Польща співпрацюватимуть для притягнення до відповідальності винних в агресії й для відшкодування Росією збитків.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Польща надаватиме швидку й тривалу допомогу, включно з санкціями проти Росії.

Угода діє протягом десяти років з дати її підписання.