Кінокомпанія Paramount Global домовилася про злиття зі Skydance Media
- Автор:
- Олександра Амру
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Американські медіахолдинги Paramount Global та Skydance Media домовилися про злиття, яке призведе до зміни власника Paramount.
Про це повідомили в Paramount Global.
Угода відбудеться у два етапи. Спершу інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сімʼя засновника корпорації Oracle, мільярдера Ларрі Еллісона, чий син — засновник Skydance, викуплять за $2,4 мільярда материнську компанію Paramount — National Amusements.
На другому етапі вони віддадуть ще $4,5 мільярда за акції класу А та В, тобто з та без права голосу Paramount, а також інвестують $1,5 мільярда у вигляді первинного капіталу.
Злиття сформує компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні $28 мільярдів.
Головою правління і гендиректором стане син засновника Oracle Девід Еллісон, а посаду президента обійме Джеф Шелл — голова RedBird Sports & Media і колишній генеральний директор NBCUniversal.
- Skydance — одна з провідних незалежних студій Голлівуду. Серед нещодавніх блокбастерів студії — «Топ Ґан: Меверік», «Місія нездійсненна 7», «Трансформери: Час Звіроботів».
- Paramount — одна з найстаріших кіностудій США, якій також належать телеканали CBS, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, стримінгові сервіси, телеканали у Великій Британії, Австралії, Індії та Аргентині. Останні 35 років компанія належала сімʼї Редстоун.