На Харківщині автівка підірвалась на міні — загинули шестеро людей, серед них дві дитини
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- Олександра Опанасенко
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Telegram / Олег Синєгубов
Неподалік села Циркуни на Харківщині на міні підірвалася автівка з цивільними. Загинули шестеро дітей, серед них — дві дитини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Трагедія сталася 7 липня на ґрунтовій дорозі біля цвинтаря — автівка наїхала на протитанкову міну.
Загинув 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років (імовірний племінник водія), 25-річна жінка (імовірно, племінниця водія), а також її 5-річний син і двомісячне немовля (імовірно, донька 25-річної жінки).
Тіла загиблих направили до моргу. Далі проведуть необхідні ДНК-експертизи.