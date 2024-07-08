Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Загинули 10 людей, поранених десятки

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Росіяни масовано атакували ракетами Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Було кілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства. Ліквідація наслідків триває. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Попередньо відомо про десятьох загиблих. Ще 31 людина поранена, десятеро з них у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнено. Станом на 12:55 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 37, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.