У Франції на парламентських виборах переміг лівий альянс

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У Франції підбили підсумки дострокових парламентських виборів. У другому турі перемогла коаліція лівих «Новий народний фронт» (NFP), до складу якої увійшли вкрай ліві, комуністичні, соціал-демократичні та «зелені» сили. Партія набрала 182 місця в парламенті з 577. Водночас жоден блок абсолютної більшості у парламенті, тобто 289 місць, не набрав.

Про це повідомляє Le Monde.

На другому місці після лівого альянсу — центристська коаліція чинного президента Франції Емманюеля Макрона «Разом». Вона отримала 168 місць.

Зі 143 місцями третьою стала ультраправа партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», яка виступає проти допомоги Україні та просуває проросійські наративи. Ультраправі перемогли у першому турі виборів та очікували сформувати монобільшість у парламенті.

За «Національним обʼєднанням» ідуть консерватори з партії «Республіканці», які отримали 45 місць. Мандати, що залишилися, між собою поділяють незалежні депутати і представники малих обʼєднань.

Міністерство внутрішніх справ Франції

Один із лідерів лівого «Нового народного фронту» Жан-Люк Меланшон уже відкинув можливість формування коаліції між лівими партіями та центристським блоком Макрона. Натомість він закликав президента Франції доручити «Новому народному фронту» самостійно сформувати уряд.

Емманюель Макрон, зі свого боку, також не готовий створити коаліцію з лівими силами. Про це він заявляв під час передвиборної кампанії двічі: в інтервʼю газеті Le Parisien та після засідання Кабінету міністрів Франції 3 липня.

Лідери правого «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен і Жордан Барделла також не хочуть брати участі в коаліційному уряді.

«Ми не можемо прийняти входження до складу уряду, якщо ми не матимемо можливості діяти. Якщо ми не зможемо змінити чинну політику, якщо ми не зможемо діяти, це буде найгірша зрада, яку ми можемо допустити щодо наших виборців», — заявила Ле Пен у інтервʼю радіо France Inter 2 липня.

Премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь після оголошення попередніх результатів парламентських виборів оголосив, що хоче піти у відставку, оскільки центристський табір, до якого він належить, не отримав більшості. Атталь додав, що залишиться на посаді прем’єра до формування нового уряду.