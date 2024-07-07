Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок

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Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація з легкої атлетики.

Світовий рекорд Магучіх взяла на етапі Діамантової ліги в Парижі, де українка змагалась з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Обидві спортсменки з другої спроби подолали планку на 2,01 метра. Після цього Оліслагерс тричі провалилася на планці в 2,03 метра, але Магучіх взяла її з другої спроби.

Здобувши перемогу, Магучіх підняла планку до 2,07 метра і знову подолала її з другої спроби, зробивши це з достатнім запасом для встановлення рекорду України. Потім вона підняла планку до 2,10 м — на один сантиметр вище світового рекорду, встановленого Стефкою Костадіновою на Чемпіонаті світу 1987 року — і взяла її з першої спроби.

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