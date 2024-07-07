Масштабна ДТП на Рівненщині: причиною могла бути несправність транспорту

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Правоохоронці розглядають кілька версій причини аварії на Рівненщині, внаслідок якої загинули 14 людей. Серед них — технічна несправність транспортних засобів.

Про це прокурор Рівненської області Андрій Рудницький розповів на брифінгу.

Крім того, розглядають такі версії, як пробите колесо вантажівки, через що та виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з маршруткою, неуважність водія, порушення правил дорожнього руху та інші обставини непереборної сили.

Для перевірки цих версій уже оглянули місце події, а також призначили 18 експертиз, зокрема автотехнічні та судово-медичні. Під час судово-медичної експертизи зʼясують, чи був алкоголь у крові водіїв транспортних засобів.

Усіх 14 загиблих уже впізнали — це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові — 4 липня виповнилось шість років. Також загинули його батьки. В аварії вижила лише 57-річна жінка — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, — як на автобус їде вантажівка.