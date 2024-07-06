Російські борці відмовились від участі в Олімпіаді-2024

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Reuters / «Бабель»

Російські борці, які отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету, відмовились від виступу на цьогорічних Олімпійських іграх.

Про це повідомила Федерація спортивної боротьби Росії.

МОК запросив на Олімпіаду 10 з 16 борців з російським паспортом, які здобули ліцензії. Серед них — Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Аліна Касабієва, Вероніка Чумікова та Єлизавета Петлякова.

Більшість з них, зазначили у Федерації, «не лідери російської збірної», а МОК нібито спеціально не випускає на змагання найсильніших спортсменів. Деяких з провідних борців, наприклад Абдулрашида Садулаєва, не допустили через підтримку війни в Україні.

Відповідно до принципів МОК щодо участі нейтральних спортсменів в Олімпійських іграх, такі атлети не мають підтримувати війну проти України, а також використовувати національну чи мілітарну символіку, як-от георгіївські стрічки чи символ Z. Це стосується також соцмереж, інтервʼю та репостів атлетів. Саме такі факти і виявив «Бабель» у біографіях деяких борців, яких МОК визнав нейтральними.

Так Начин Монгуш, наприклад, виступав перед студентами Тувинського університету в межах пропагандистського проєкту «Я горджуся героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні. Борець Арслан Багаєв у 2024 році взяв участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна». На цей турнір як гостей запросили російських окупантів та їхні родини.

У пропагандистських спортивних турнірах брали участь Абдулла Курбанов і Єлизавета Петлякова — гостями були російські окупанти. А Алан Остаєв їздив на змагання в окупований Крим і брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова, який загинув у війні проти України. Учасником цього ж турніру був і Магомед Муртазалієв.

В Instagram Шаміля Мамедова «Бабель» знайшов фото з його тренувань, де в залі висить великий портрет Путіна. На іншому фото з тренувань видно портрет «героя СВО» Нурмагомеда Гаджімагомедова. А Наталія Малишева ставила вподобайки загиблим окупантам у соцмережах, як і Аліна Касабієва.

Підтримують війну і російські спортивні федерації, які організовують змагання та готують олімпійців. Наприклад, Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для «ветеранів СВО», а також возить у Росію дітей з окупованої Луганщини. Також федерація поширює російські окупаційні символи, наприклад, георгіївську стрічку, символи Z. На одних дитячих змаганнях був великий плакат з надписом «Zа мир!».